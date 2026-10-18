В СК озвучили сумму, которую похитили у убитой в Строгино бизнесвумен

18 октября 2026, 17:19

Глава СК Бастрыкин: у убитой в Москве бизнесвумен похитили 14,6 тысячи долларов

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Соучастники убийства женщины на западе Москвы по указанию мошенников похитили крупную сумму в иностранной валюте. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.





По его словам, криминалистам удалось полностью восстановить хронологию событий и выяснить роль каждого из фигурантов для уголовно-правовой оценки их действий. Всего по делу проходят восемь человек.





«Следователи установили, что из сейфа соучастники похитили не менее 14,6 тысячи долларов США», — заявил он.