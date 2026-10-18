В СК озвучили сумму, которую похитили у убитой в Строгино бизнесвумен
Глава СК Бастрыкин: у убитой в Москве бизнесвумен похитили 14,6 тысячи долларов
Соучастники убийства женщины на западе Москвы по указанию мошенников похитили крупную сумму в иностранной валюте. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
По его словам, криминалистам удалось полностью восстановить хронологию событий и выяснить роль каждого из фигурантов для уголовно-правовой оценки их действий. Всего по делу проходят восемь человек.
«Следователи установили, что из сейфа соучастники похитили не менее 14,6 тысячи долларов США», — заявил он.Резонансное убийство произошло в марте этого года. Мошенники под видом силовиков убедили несовершеннолетнюю дочь предпринимательницы впустить в дом преступника — 20-летнего футболиста клуба «Урал-2» Даниила Секача.
Он убил женщину, в течение суток удерживал ребенка в квартире, забрал из сейфа деньги и ювелирные украшения, а затем выбросил их в окно. Его соучастница — 22-летняя москвичка — подобрала похищенное и передала другому фигуранту дела — студенту одного из столичных колледжей, который, в свою очередь, отдал ценности следующему участнику криминальной схемы.
Всех троих арестовали. Возбудили уголовное дело об убийстве, разбое и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.
В ходе расследования задержали еще нескольких соучастников преступления, в том числе одного из кураторов. По данным следствия, 19-летний мужчина находил курьеров, выполняя поручения организатора преступной схемы с Украины.