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В центре Владикавказа произошла стрельба, боец MMA в реанимации

В центре Владикавказа стреляли по бойцу ММА Исламову, он в реанимации
Фото: istockphoto/nixki

В центре Владикавказа произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает Mash Gor в Telegram. По предварительным данным, ранен боец ММА Ибрагим «Никархо» Исламов, он находится в реанимации.



СМИ опубликовало видео, на котором видно, что в драке участвовали три человека. Причины произошедшего не сообщаются.

Как сообщает Telegram-канал Shot, всех участников конфликта установили. Задержали 27-летнего мужчину, личность которого не называется.

Ранее боец MMA из Грозного несколько раз ударил соседку и облил ее кофе. Уточнялось, что все произошло ​из-за камеры наблюдения.

Никита Кротов

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