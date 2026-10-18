В центре Владикавказа произошла стрельба, боец MMA в реанимации

18 октября 2026, 16:48

В центре Владикавказа стреляли по бойцу ММА Исламову, он в реанимации

Фото: istockphoto/nixki

В центре Владикавказа произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает Mash Gor в Telegram. По предварительным данным, ранен боец ММА Ибрагим «Никархо» Исламов, он находится в реанимации.