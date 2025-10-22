Достижения.рф

Под Новосибирском машина скорой помощи с роженицей попала в страшную аварию

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Краснозерском районе Новосибирской области машина скорой помощи, которая везла беременную пациентку, попала в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.



Инцидент произошёл на трассе К-17Р. Автомобиль скорой помощи вылетел с дороги. Транспортное средство после этого несколько раз перевернулось. Сообщается, что роженица выжила. Точная информация о состоянии её здоровья отсутствует.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас они работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ольга Щелокова

