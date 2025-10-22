Под Новосибирском машина скорой помощи с роженицей попала в страшную аварию

22 октября 2025, 10:15

В Новосибирской области скорая с беременной женщиной перевернулась на трассе

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Краснозерском районе Новосибирской области машина скорой помощи, которая везла беременную пациентку, попала в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.