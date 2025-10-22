Под Новосибирском машина скорой помощи с роженицей попала в страшную аварию
В Краснозерском районе Новосибирской области машина скорой помощи, которая везла беременную пациентку, попала в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Инцидент произошёл на трассе К-17Р. Автомобиль скорой помощи вылетел с дороги. Транспортное средство после этого несколько раз перевернулось. Сообщается, что роженица выжила. Точная информация о состоянии её здоровья отсутствует.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас они работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Восточном административном округе Москвы, где водитель автомобиля Audi насмерть сбил женщину-пешехода.
Читайте также: