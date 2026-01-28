Стала известна причина пожара на автозаводе в Калуге

28 января 2026, 18:51

Короткое замыкание вызвало пожар на заводе AGR в Калуге

Фото: Istock/abadonian

Стала известна причина пожара на калужском заводе AGR. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калужской области.





Пожар вспыхнул на заводе AGR Automotive в Калуге 28 января. Возгорание произошло в дневное время.

«Предварительная причина — короткое замыкание», — сообщили в ведомстве.