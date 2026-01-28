Стала известна причина пожара на автозаводе в Калуге
Короткое замыкание вызвало пожар на заводе AGR в Калуге
Стала известна причина пожара на калужском заводе AGR. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калужской области.
Пожар вспыхнул на заводе AGR Automotive в Калуге 28 января. Возгорание произошло в дневное время.
«Предварительная причина — короткое замыкание», — сообщили в ведомстве.В результате происшествия пострадали три человека. Люди надышались продуктами горения. Следует отметить, что предприятие в Калуге ранее принадлежало концерну Volkswagen. С 2025 года завод AGR выпускает кроссоверы марки Tenet.
