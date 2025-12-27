Российская школьница родила в автобусе
В Сибири у 15-летней девочки начались роды в автобусе. Об этом сообщило местное издание NGS.ru.
По его данным, все произошло 26 декабря в транспорте, который ехал из Довольного в Новосибирск. Школьнице помогала одна из пассажирок — стоматолог Майя Денисенко.
«Я сидела у окна с одной стороны, с противоположной стороны — девушка. И я обратила внимание, что она беременная. Ближе к Каргату я заметила, что она ведет себя беспокойно», — отметила женщина.По словам медика, она попросила водителя вызвать скорую, а других пассажиров — предоставить ей антибактериальные салфетки и пеленки. Также у водителя при себе имелась чистая наволочка, в которую и приняли ребенка.
Врач добавила, что она обрадовалась, когда мальчик задышал и закричал, так как для нее было очень важно, чтобы все прошло хорошо.