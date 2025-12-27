Российская школьница родила в автобусе

27 декабря 2025, 14:19

В Сибири 15-летняя школьница родила в автобусе

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Сибири у 15-летней девочки начались роды в автобусе. Об этом сообщило местное издание NGS.ru.





По его данным, все произошло 26 декабря в транспорте, который ехал из Довольного в Новосибирск. Школьнице помогала одна из пассажирок — стоматолог Майя Денисенко.

«Я сидела у окна с одной стороны, с противоположной стороны — девушка. И я обратила внимание, что она беременная. Ближе к Каргату я заметила, что она ведет себя беспокойно», — отметила женщина.