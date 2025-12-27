Стало известно о россиянах, пострадавших в ДТП с автобусом в Белоруссии

27 декабря 2025, 13:00

Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии

Фото: iStock/maxim4e4ek

Пять россиян пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в республике в своем телеграм-канале.





В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь в отделениях хирургии и травматологии Оршанской городской больницы № 1. Их состояние пока оценивается.

«В результате ДТП с пассажирским автобусом Брест — Москва в Витебской области пострадали пятеро граждан России», — говорится в сообщении.