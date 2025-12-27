Экс-депутата региона России задержали в Таиланде
В Таиланде сотрудники Интерпола при содействии местной полиции задержали бывшего депутата Приморья Дмитрия Назарца. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, его личность и возможную причастность к преступлениям установили во время проверки документов в общественном месте. В России в отношении Назарца возбудили уголовное дело о контрабанде леса на сумму 637 млн долларов. Следствие считает, что в 2016–2019 годах он занимался экспортом лесопродукции в Китай.
В 2023 году Назарца досрочно лишили депутатских полномочий из-за систематических пропусков заседаний профильного комитета без уважительных причин. Инициатива о прекращении его мандата поступила 3 июля от группы по продовольственной политике и природопользованию.
