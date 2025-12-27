Рейс Москва — Красноярск экстренно сел в российском городе на несколько часов
Самолет, летевший из Москвы в Красноярск, из-за неблагоприятной погоды совершил вынужденную посадку в Абакане. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
По словам пассажиров, рейс вылетел из столичного аэропорта после 22:00, однако до Красноярска сразу не долетел. Около трех часов люди оставались на борту, затем им разрешили выйти и дождаться улучшения условий в здании аэропорта.
При этом, как утверждают люди, представителей авиакомпании на месте не было, а связаться с диспетчерами по телефону не получалось. Через четыре часа путешественников вновь пригласили в самолет, после чего борт вылетел в Красноярск и благополучно приземлился в пункте назначения.
Ранее сообщалось, что мощный снегопад парализовал авиасообщение в США.
Читайте также: