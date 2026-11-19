В Китае нашли погибшим пропавшего моряка из Приморья
В Китае обнаружили тело 25-летнего моряка из Приморского края, пропавшего 8 ноября. У Игоря остались жена и годовалый сын. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Мужчина работал на рыболовецком траулере «Мыс Олюторский». В день исчезновения он сошел с судна и на пароме отправился на встречу с другом. Затем моряк взял такси, чтобы вернуться обратно, однако переправа уже закрылась.
После этого Игорь поехал в город и перестал выходить на связь. Позднее его тело нашли в воде. Причину смерти пока не установили. Моряк трудился в отрасли четыре года. На «Мысе Олюторском» он отправился в свой первый рейс. Близкие собирают деньги на перевозку тела на родину.
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