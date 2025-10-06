Россиянин жестоко избил собаку-инвалида, а затем швырнул её об асфальт — видео

06 октября 2025, 09:02

В Подольске мужчина избил собаку-инвалида

Фото: Istock/Guillem de Balanzo

В Подольске на улице Юбилейной неизвестный мужчина напал на собаку-инвалида. Инцидент произошёл во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.