Россиянин жестоко избил собаку-инвалида, а затем швырнул её об асфальт — видео
В Подольске на улице Юбилейной неизвестный мужчина напал на собаку-инвалида. Инцидент произошёл во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Хозяйка животного, у которого не работают задние лапы, ненадолго оставила питомца на улице. В это время к собаке приблизился нетрезвый мужчина и начал протягивать к ней руки. Животное в ответ укусило его.
После этого пострадавший вытащил собаку из специальной коляски. Когда животное попыталось уползти, нападавший догнал его, нанёс несколько ударов ногой и рукой, а затем поднял и бросил на землю. В результате этих действий собака получила травмы, но точный их характер не известен. Сообщается, что питомец выжил.
Полиция уже приняла заявление о случившемся. В документе правоохранители требуют привлечь мужчину к уголовной ответственности по статье о жестоком обращении с животными.
