Российская школьница спасла упавшую в кипяток 92-летнюю соседку

17 июня 2026, 12:10

В Бердске школьница спасла 92-летнюю соседку, упавшую в ванну с кипятком

Фото: iStock/nikkytok

В Новосибирской области 14-летняя девочка помогла спасти пенсионерку, которая упала в ванну с кипятком и не могла выбраться. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.