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Российская школьница спасла упавшую в кипяток 92-летнюю соседку

В Бердске школьница спасла 92-летнюю соседку, упавшую в ванну с кипятком
Фото: iStock/nikkytok

В Новосибирской области 14-летняя девочка помогла спасти пенсионерку, которая упала в ванну с кипятком и не могла выбраться. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.



Инцидент произошел в Бердске. Школьница зашла в подъезд и услышала слабые крики о помощи. Поднявшись по лестнице, она поняла, что зовет пенсионерка, и сразу обратилась к соседям и старшей по дому. Взрослые вызвали экстренные службы и связались с родственниками пострадавшей.

Когда дверь в квартиру удалось открыть, выяснилось, что 92-летняя женщина упала в ванну с кипятком. Из-за пожилого возраста и состояния здоровья она не могла самостоятельно подняться. Соседи помогли ей выбраться и оставались рядом до приезда скорой.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами, сейчас она находится под наблюдением врачей.

Лидия Пономарева

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