Российская школьница спасла упавшую в кипяток 92-летнюю соседку
В Новосибирской области 14-летняя девочка помогла спасти пенсионерку, которая упала в ванну с кипятком и не могла выбраться. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошел в Бердске. Школьница зашла в подъезд и услышала слабые крики о помощи. Поднявшись по лестнице, она поняла, что зовет пенсионерка, и сразу обратилась к соседям и старшей по дому. Взрослые вызвали экстренные службы и связались с родственниками пострадавшей.
Когда дверь в квартиру удалось открыть, выяснилось, что 92-летняя женщина упала в ванну с кипятком. Из-за пожилого возраста и состояния здоровья она не могла самостоятельно подняться. Соседи помогли ей выбраться и оставались рядом до приезда скорой.
Пострадавшую госпитализировали с ожогами, сейчас она находится под наблюдением врачей.
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