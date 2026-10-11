Российская школьница угнала машину у таксиста, пока тот был в магазине

11 октября 2026, 09:37

В Якутске 16-летняя девушка угнала такси, чтобы покататься с подругой

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Якутске 16-летняя девушка угнала такси. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по республике.