Российская школьница угнала машину у таксиста, пока тот был в магазине
В Якутске 16-летняя девушка угнала такси. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по республике.
По данным ведомства, две школьницы доехали на такси до магазина и попросили водителя зайти внутрь, а сами остались в а салоне. Воспользовавшись отсутствием мужчины, одна из пассажирок пересела за руль и уехала вместе с подругой. Покатавшись по улицам города, она бросила автомобиль возле собственного дома.
Хозяин машины написал заявление в полицию. Личность угонщицы установили — подозреваемой оказалась ученица одной из местных школ. На ее законного представителя составили административный протокол за ненадлежащее воспитание ребенка.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 166 УК: «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». В настоящее время следствие продолжается.
Читайте также: