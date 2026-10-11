Отец и сын исчезли на рыбалке в российском регионе
В Назаровском округе Красноярского края организовали поиски пропавших отца и сына. Об этом 11 октября сообщили в краевом центре «Спасатель».
По предварительным данным, родственники отправились рыбачить и в какой-то момент перестали выходить на связь. Спасатели предполагают, что машина, на которой ехали мужчины, могла сорвался с моста в реку Сереж неподалеку от деревни Усть-Березовка.
Обследовать акваторию 10 октября прибыли специалисты Ачинского поисково-спасательного отделения. Водолазы совершили три погружения, проверив порядка 300 квадратных метров дна, но в тот день поиски ничего не дали. Работы на месте предполагаемого падения автомобиля решили продолжить.
Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика.
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