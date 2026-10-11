Растерзанные и обезглавленные туши животных нашли в российском селе
В Забайкальском крае нашли пять погибших овец, одна из которых была обезглавлена и разорвана. Об этом сообщает издание chita.ru.
По его информации, инцидент произошел 9 октября в селе Колочное-1 Читинского округа. Населенный пункт находится в западной части муниципалитета, в двух километрах юго-восточнее села Колочное 2-е и примерно в 16 километрах от Читы.
Местные предполагают, что на животных напали волки. На место вызвали охотоведов — жители ждут их заключения. Редакция сайта запросила комментарий в Минприроды региона.
Ранее сообщалось, что в Туве пастух чудом остался жив после встречи с медведем. Нападение произошло в районе местечка Ак в 36 километрах от Орлиного перевала. Мужчина получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась.
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