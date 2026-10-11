Столичный бизнесмен надругался над трехлетней дочерью и попался годы спустя

11 октября 2026, 09:10

В Москве бизнесмена обвинили в сексуальном насилии над трехлетней дочерью

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Москве отца обвинили в сексуальном насилии над трехлетней дочерью. Об этом сообщает издание mk.ru.