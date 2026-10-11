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Столичный бизнесмен надругался над трехлетней дочерью и попался годы спустя

В Москве бизнесмена обвинили в сексуальном насилии над трехлетней дочерью
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Москве отца обвинили в сексуальном насилии над трехлетней дочерью. Об этом сообщает издание mk.ru.



По версии следствия, 42-летний мужчина надругался над собственным ребенком, оставшись с ним в квартире наедине. В силу возраста жертва не осознавала происходящее, но спустя восемь лет рассказала обо всем матери и попросила помощи — после этого педофила задержали.

Уголовное дело возбудили по статье 132 УК: «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый родом из Молдовы, занимался индивидуальным предпринимательством и ранее был дважды судим, в том числе за подделку документов. Свою вину он не признает.

Психологическое состояние девочки оценивается как нестабильное, она переживает сильный стресс и находится под наблюдением психолога.

Лидия Пономарева

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