Столичный бизнесмен надругался над трехлетней дочерью и попался годы спустя
В Москве отца обвинили в сексуальном насилии над трехлетней дочерью. Об этом сообщает издание mk.ru.
По версии следствия, 42-летний мужчина надругался над собственным ребенком, оставшись с ним в квартире наедине. В силу возраста жертва не осознавала происходящее, но спустя восемь лет рассказала обо всем матери и попросила помощи — после этого педофила задержали.
Уголовное дело возбудили по статье 132 УК: «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый родом из Молдовы, занимался индивидуальным предпринимательством и ранее был дважды судим, в том числе за подделку документов. Свою вину он не признает.
Психологическое состояние девочки оценивается как нестабильное, она переживает сильный стресс и находится под наблюдением психолога.
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