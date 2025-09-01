В Москве мужчина изрезал ножом бывшую жену и ее мужа
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который изрезал ножом свою бывшую жену и ее супруга. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.
Инцидент случился 1 сентябряна улице Нижняя Масловка. У подозреваемого начался конфликт с бывшей супругой и ее мужем, в результате которого он нанес множественные ножевые ранения женщине. Последняя от полученных травм скончалась.
После фигурант нанес ножевые ранения супругу погибшей, которого госпитализировали в больницу. К тому же подозреваемый и сам себе причинил телесные травмы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
