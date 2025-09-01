В Москве мужчина изрезал ножом бывшую жену и ее мужа

01 сентября 2025, 10:29

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который изрезал ножом свою бывшую жену и ее супруга. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.