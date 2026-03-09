Спасенного дворником в Петербурге мальчика перевели в отделение из реанимации
В Санкт-Петербурге мать ребёнка, которого спас дворник Хайрулло Ибадуллаев, ответила на критику в соцсетях. В своём блоге она объяснила, почему до этого не выходила на связь.
По словам Надежды она соблюдала режим тишины до момента, пока её с сыном не переведут из реанимации в профильное отделение. Это произошло 8 марта.
«Спасибо всем, кто был рядом в эти дни. Кто писал, молился, поддерживал, просто держал нас в мыслях. Я чувствовала это тепло», — поделилась женщина.
Она добавила, что с пониманием относится к тем, кто её осуждал и ждал реакции, но подчеркнула — участвовать в медийных обсуждениях и говорить то, что от неё хотят услышать, она не будет. По её словам, ей ближе спокойные, искренние и непубличные человеческие отношения.
Дворник Хайрулло Ибадуллаев спас мальчика 22 февраля на улице Петрозаводской — ребёнок сорвался с седьмого этажа, пока мать находилась на кухне.