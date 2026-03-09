Спасенного дворником в Петербурге мальчика перевели в отделение из реанимации

09 марта 2026, 19:14

Фото: istockphoto/sudok1

В Санкт-Петербурге мать ребёнка, которого спас дворник Хайрулло Ибадуллаев, ответила на критику в соцсетях. В своём блоге она объяснила, почему до этого не выходила на связь.





По словам Надежды она соблюдала режим тишины до момента, пока её с сыном не переведут из реанимации в профильное отделение. Это произошло 8 марта.





«Спасибо всем, кто был рядом в эти дни. Кто писал, молился, поддерживал, просто держал нас в мыслях. Я чувствовала это тепло», — поделилась женщина.