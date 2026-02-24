Российская школьница вышла из дома погулять с собакой и пропала
Девятилетняя девочка пропала в Смоленске. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК в своем телеграм-канале.
Утром 24 февраля ребенок вышел из дома на улице Маршала Еременко выгулять собаку и не вернулся. Позже мать школьницы обнаружила во дворе только домашнего питомца. По словам соседей, ее могли увезти на машине в неизвестном направлении.
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения. К поискам привлекли сотрудников ведомства, МВД и МЧС, волонтеров и местных жителей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.
Известно, что рост пропавшей составляет 130 сантиметров, у нее худощавое телосложение, голубые глаза и русые волосы. В день исчезновения на девочке была темная куртка с цветными пятнами и лыжные голубые штаны.
