Достижения.рф

Российская школьница вышла из дома погулять с собакой и пропала

В Смоленске ищут девятилетнюю девочку, пропавшую во время прогулки с собакой
Фото: iStock/LENblR

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК в своем телеграм-канале.



Утром 24 февраля ребенок вышел из дома на улице Маршала Еременко выгулять собаку и не вернулся. Позже мать школьницы обнаружила во дворе только домашнего питомца. По словам соседей, ее могли увезти на машине в неизвестном направлении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения. К поискам привлекли сотрудников ведомства, МВД и МЧС, волонтеров и местных жителей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Известно, что рост пропавшей составляет 130 сантиметров, у нее худощавое телосложение, голубые глаза и русые волосы. В день исчезновения на девочке была темная куртка с цветными пятнами и лыжные голубые штаны.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0