Российская школьница вышла из дома погулять с собакой и пропала

24 февраля 2026, 20:08

В Смоленске ищут девятилетнюю девочку, пропавшую во время прогулки с собакой

Фото: iStock/LENblR

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК в своем телеграм-канале.