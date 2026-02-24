Достижения.рф

Из общежития МГТУ «Станкин» эвакуировали 700 человек из-за пожара

Фото: iStock/DmyTo

Пожар произошел в общежитии МГТУ «Станкин» в Вадковском переулке. Информацию передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.



К настоящему моменту возгорание удалось локализовать. Всего из здания эвакуировали 700 человек. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб. Другие подробности пока выясняются.

Ранее сообщалось, что в поселке Пелым на севере Свердловской области загорелся жилой дом. В результате пожара погиб один человек. Огонь, охвативший площадь в 140 «квадратов», вскоре потушили.

До этого четыре квартиры загорелись в доме № 31 на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. Один человек погиб, а также пострадала женщина, ее госпитализировали.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0