Из общежития МГТУ «Станкин» эвакуировали 700 человек из-за пожара
Пожар произошел в общежитии МГТУ «Станкин» в Вадковском переулке. Информацию передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
К настоящему моменту возгорание удалось локализовать. Всего из здания эвакуировали 700 человек. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб. Другие подробности пока выясняются.
Ранее сообщалось, что в поселке Пелым на севере Свердловской области загорелся жилой дом. В результате пожара погиб один человек. Огонь, охвативший площадь в 140 «квадратов», вскоре потушили.
До этого четыре квартиры загорелись в доме № 31 на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. Один человек погиб, а также пострадала женщина, ее госпитализировали.
