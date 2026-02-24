Россиянин вышел на улицу и упал в яму с кипятком

24 февраля 2026, 19:40

Пожилой петербуржец упал в яму с кипятком и обварил ноги

Фото: iStock/Nataliya Rodina

В Санкт-Петербурге пенсионер вышел на улицу и упал в яму с кипятком. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».