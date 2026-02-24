Россиянин вышел на улицу и упал в яму с кипятком
В Санкт-Петербурге пенсионер вышел на улицу и упал в яму с кипятком. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел на улице Стойкости в Кировском районе города. Коммунальщики проводили плановый ремонт, огородив место работ. Пожилой мужчина самостоятельно зашел за ограждение и провалился в ров с горячей водой. В результате он обварил ноги.
Вскоре на место прибыла скорая. Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в НИИ имени Джанелидзе. Врачи диагностировали ожог ступни третьей степени.
Ранее сообщалось, что в Костроме пятилетний мальчик скатился с детской горки на тюбинге и провалился в открытый канализационный люк. В связи со случившимся возбудили уголовное дело о халатности.
