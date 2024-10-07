Семикратная олимпийская чемпионка раскрыла отношение иностранных спортсменов к россиянам

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Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина раскрыла отношение иностранных спортсменов к россиянам. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По ее словам, иностранные спортсмены периодически пишут ей и говорят, что им не хватает российских спортсменок. Ромашина пояснила, что они хотят видеть в синхронном плавании больше «искусства и лоска».
Напомним, в апреле текущего года Международная федерация плавания запретила российским спортсменам принимать участие в соревнованиях в 2022 году. Из-за этого синхронистки пропустили чемпионаты мира и Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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«Это именно то, что всегда привносила сборная РФ на соревнования», — заключила чемпионка.
Напомним, в апреле текущего года Международная федерация плавания запретила российским спортсменам принимать участие в соревнованиях в 2022 году. Из-за этого синхронистки пропустили чемпионаты мира и Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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Екатерина Коршунова