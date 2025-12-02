В Симферополе мужчина топором убил 12-летнего племянника

02 декабря 2025, 15:32

Фото: iStock/Simone Araldi

В Симферополе 27-летний мужчина напал на своих родственников с кухонным топором: погиб 12-летний ребёнок, его шестилетний брат и мать находятся в реанимации. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.