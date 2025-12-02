В Симферополе мужчина топором убил 12-летнего племянника
В Симферополе 27-летний мужчина напал на своих родственников с кухонным топором: погиб 12-летний ребёнок, его шестилетний брат и мать находятся в реанимации. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
Трагедия произошла ночью в частном доме на переулке Русский. По версии следствия, мужчина напал на семью, убив старшего мальчика и нанеся тяжёлые ранения его брату и 37-летней матери. Женщине удалось дать отпор и позвать на помощь другого родственника, что позволило ей и младшему сыну спастись.
Раненые доставлены в больницу и находятся в реанимации. Нападавший скрылся, его разыскивают силовые органы. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух человек (п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
