Российская таможня перекрыла контрабанду военных товаров в США и ЕС

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Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной таможен перекрыли канал контрабанды. Они перехватили более 20 почтовых отправлений с продукцией военного назначения, направляемые в страны Евросоюза и США.
В посылках были автоматы на базе АКМ, гранатомёты, прицелы для снайперских винтовок, военная амуниция и элементы бронезащиты. Об этом изданию «Лента.ру» рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.
Организовал преступную схему житель одной из европейских стран. Он вербовал жителей разных российских регионов, используя мессенджеры и социальные сети. По его заданию исполнители принимали посылки с товарами военного назначения от российских производителей, переупаковывали их и отправляли за границу. Платил он своим агентам в криптовалюте.
В отношении иностранца завели ряд уголовных дел по части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения, военной техники, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
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Организовал преступную схему житель одной из европейских стран. Он вербовал жителей разных российских регионов, используя мессенджеры и социальные сети. По его заданию исполнители принимали посылки с товарами военного назначения от российских производителей, переупаковывали их и отправляли за границу. Платил он своим агентам в криптовалюте.
В отношении иностранца завели ряд уголовных дел по части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения, военной техники, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
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Александр Бойцов