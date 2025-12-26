Достижения.рф

В академии МВД в Москве произошел пожар

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Академия МВД загорелась на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве.



Как пишет «MK», возгорание началось из‑за удлинителя. Огонь удалось быстро потушить.

Площадь пожара составила один квадратный метр. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, два дня назад, сообщалось о пожаре на цветочном складе в Москве. Как отмечали в МЧС, пламя перекинулось на деревянные элементы.

Кроме того, стало известно, что в Республике Алтай ликвидировали пожар на турбазе «Юность». Тушение заняло несколько часов, писали РИА Новости.

Никита Кротов

