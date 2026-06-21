Российский город затопило после мощной грозы
Оренбург и соседние населенные пункты оказались в зоне масштабного затопления, вызванного прошедшей над регионом сильной грозой. Об этом 21 июня информирует Telegram-канал Baza, публикуя кадры с мест событий.
На видео, распространившихся в сети, запечатлели шокирующие последствия стихии: местные жители перемещаются по затопленным улицам на надувных кругах, автовладельцы вынуждены выбираться из машин через люки на крышах, а дождевая вода мощными потоками низвергается по лестничным пролетам, напоминая водопады.
Наибольший урон стихия нанесла поселку Пригородный и району жилого комплекса «Крона». Там уровень воды достиг критической отметки — десятки транспортных средств оказались затопленными практически с крышами. Очевидцы подчеркивают, что даже во время разрушительного паводка 2024 года в Пригородном воды было значительно меньше.
Кроме того, в зоне подтопления оказались Салмышская и Пролетарская улицы областного центра, полностью затопило городскую набережную. На Беляевском шоссе, неподалеку от СНТ «Заря», стихия размыла дорожное полотно. Серьезные последствия ливня фиксируются также на территории ТСН «Ивановское» и СНТ «Каблучок».
Затруднен проезд и на подъездных путях к нескольким поселкам Сакмарского района — Чапаевское, Первенец и Соколовка также пострадали от подтоплений. Спасательные службы продолжают мониторинг обстановки.
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