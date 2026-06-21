Российский город затопило после мощной грозы

21 июня 2026, 22:58

Baza: После мощной грозы затопило Оренбург

Фото: istockphoto/Sophonnawit Inkaew

Оренбург и соседние населенные пункты оказались в зоне масштабного затопления, вызванного прошедшей над регионом сильной грозой. Об этом 21 июня информирует Telegram-канал Baza, публикуя кадры с мест событий.