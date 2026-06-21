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Прогулочный катер затонул в Подмосковье

Прогулочный катер с 4 людьми затонул в Москва-реке около подмосковных Химок
Фото: istockphoto/Dzurag

В Москве-реке затонул прогулочный катер, где были четыре нетрезвых пассажира. Инцидент случился в канале имени Москвы неподалёку от Старбеево — между Химкинским водохранилищем и Котовским заливом.



Как сообщает Telegram-канал Mash, по словам очевидца, маломерное судно зацепило проходившее мимо пассажирское судно. Теплоход якобы «притянул» катер к себе, после чего тот начал уходить под воду.

Всех четверых спасли — их подняли на борт того же теплохода. В медицинской помощи спасённые не нуждались. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее лодка врезалась в опору ЛЭП в ХМАО из-за ветра. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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