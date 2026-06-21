Прогулочный катер затонул в Подмосковье

21 июня 2026, 22:05

Прогулочный катер с 4 людьми затонул в Москва-реке около подмосковных Химок

Фото: istockphoto/Dzurag

В Москве-реке затонул прогулочный катер, где были четыре нетрезвых пассажира. Инцидент случился в канале имени Москвы неподалёку от Старбеево — между Химкинским водохранилищем и Котовским заливом.