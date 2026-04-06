Застрявшие в Турции россияне бунтуют в аэропорту Стамбула с криками «хотим домой» — видео
Российские пассажиры, застрявшие в аэропорту Стамбула, выразили недовольство из-за многократных задержек и отмены вывозных рейсов. Кадры инцидента публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным СМИ, сначала вылет самолета с соотечественниками сорвался после того, как в борт въехала машина. Затем не состоялся и обещанный альтернативный рейс. Пассажирам объявили новое время вылета — 16:00, однако, по словам туристов, проверивших эту информацию, такого рейса не существует.
На опубликованных кадрах видно, как люди выстроились в цепь, пытаясь привлечь внимание сотрудников аэропорта. При этом персонал воздушной гавани рекомендует обращаться к представителям авиакомпании, которых на месте нет.
Ранее в тот же день сообщалось об инциденте с участием машины, которая врезалась в борт российской «Победы» в стамбульском аэропорту. Пассажиров вернули в терминал, где они были вынужденными ночевать на полу. Позднее администрация аэропорта опровергла информацию о столкновении.
