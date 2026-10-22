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Российская туристка потеряла способность ходить на Бали

Россиянка перестала говорить и ходить из-за аутоиммунной болезни на Бали
Фото: iStock/ FTiare

Россиянка потеряла речь и способность ходить из-за аутоиммунного заболевания на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Родные 25-летней Анастасии рассказали, что через полгода после переезда на индонезийский остров ее состояние внезапно ухудшилось. Сначала появились нарушения мелкой моторики, а со временем девушка уже не могла самостоятельно ходить и есть.

В больницу ее отвезли друзья — там врачи диагностировали редкое аутоиммунное заболевание Гийена — Барре, при котором организм ошибочно атакует периферические нервы. Сейчас туристка прикована к постели, почти не может разговаривать и с трудом дышит.

За каждый день лечения семья отдает в 200 тысяч рублей, общая сумма уже превысила миллион. Девушке нужны физиотерапия и уколы иммуноглобулина. После острой стадии ей предстоит длительная терапия: восстановление нервов может занять годы. При этом перевезти Анастасию в Россию сейчас не представляется возможным.

Лидия Пономарева

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