Российская туристка потеряла способность ходить на Бали
Россиянка потеряла речь и способность ходить из-за аутоиммунного заболевания на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Родные 25-летней Анастасии рассказали, что через полгода после переезда на индонезийский остров ее состояние внезапно ухудшилось. Сначала появились нарушения мелкой моторики, а со временем девушка уже не могла самостоятельно ходить и есть.
В больницу ее отвезли друзья — там врачи диагностировали редкое аутоиммунное заболевание Гийена — Барре, при котором организм ошибочно атакует периферические нервы. Сейчас туристка прикована к постели, почти не может разговаривать и с трудом дышит.
За каждый день лечения семья отдает в 200 тысяч рублей, общая сумма уже превысила миллион. Девушке нужны физиотерапия и уколы иммуноглобулина. После острой стадии ей предстоит длительная терапия: восстановление нервов может занять годы. При этом перевезти Анастасию в Россию сейчас не представляется возможным.
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