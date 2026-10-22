Российская туристка потеряла способность ходить на Бали

22 октября 2026, 17:14

Россиянка перестала говорить и ходить из-за аутоиммунной болезни на Бали

Фото: iStock/ FTiare

Россиянка потеряла речь и способность ходить из-за аутоиммунного заболевания на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.