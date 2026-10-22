В Краснодаре пропал десятилетний мальчик
В Краснодаре полиция вторые сутки разыскивает десятилетнего мальчика, который ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу.
По данным ведомства, накануне около 10:00 утра ребенок ушел из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы мальчика: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые короткие. В момент пропажи он был одет в зеленую водолазку с серыми вставками, серые джинсы и черные кроссовки. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить по телефону +7 (900) 271-88-12, по номеру 102 или в ближайший отдел полиции.
Ранее в Краснодаре подростка нашли мёртвым вместе с возлюбленной после убийства матери. Местный житель забил тревогу после того, как его супруга перестала отвечать на звонки.
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