В Краснодаре пропал десятилетний мальчик

22 октября 2026, 17:06

В Краснодаре вторые сутки разыскивают десятилетнего мальчика

Фото: istockphoto/blinow61

В Краснодаре полиция вторые сутки разыскивает десятилетнего мальчика, который ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу.