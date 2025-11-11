«Расплата за рюмку»: Новые знакомые жестоко избили и ограбили москвича
В Москве на проспекте Андропова произошло нападение на 36-летнего мужчину. По информации ГУ МВД России по региону, инцидент случился во время распития спиртных напитков с новыми знакомыми.
Между собутыльниками возникла ссора, после чего двое мужчин избили москвича и похитили его деньги и ценные вещи. Нападавшие скрылись с места преступления. Медики доставили пострадавшего в больницу.
Полиция оперативно задержала по подозрению в нападении 19-летнего москвича и 25-летнего жителя Иркутской области, который ранее неоднократно был судим. У задержанных изъяли часть похищенного. Суд заключил обоих фигурантов под стражу по уголовному делу о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ).
Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе мужчина избил подростка на детской площадке ради 100 тысяч рублей.
Читайте также: