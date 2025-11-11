«Расплата за рюмку»: Новые знакомые жестоко избили и ограбили москвича

11 ноября 2025, 18:13

В Москве задержали двух мужчин по подозрению в ограблении собутыльника

Фото: Istock/corrigan201

В Москве на проспекте Андропова произошло нападение на 36-летнего мужчину. По информации ГУ МВД России по региону, инцидент случился во время распития спиртных напитков с новыми знакомыми.