В Москве госпитализировали школьников из-за отравления неизвестным веществом
В московском районе Раменки госпитализировали нескольких школьников с признаками отравления неизвестным веществом. Инцидент произошёл в школе №1448 на улице Пырьева.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», учащиеся могли пронести в здание учебного заведения запрещённые вещества. Около 17:00 к школе прибыли пять бригад скорой помощи. Один из корпусов оцепили, а в кабинете на первом этаже, где находились дети, зашторили окна.
Очевидцы рассказали, что как минимум одного ребёнка вынесли на носилках и погрузили в карету скорой помощи. Точное количество пострадавших и причины произошедшего устанавливаются. На месте работают экстренные службы и представители правоохранительных органов.
