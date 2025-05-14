«Веселое свидание»: Меган Маркл показала редкие интимные кадры с принцем Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Instagram* @meghan)
Меган Маркл удивила публику, опубликовав романтичные кадры с принцем Гарри, включая нежный поцелуй на концерте Бейонсе. Обычно сдержанные в публичных проявлениях чувств, супруги на этот раз дали волю эмоциям.
Меган и Гарри, часто следующие строгим британским традициям, посетили концерт из тура Бейонсе «Ковбой Картер» и удивили публику явным проявлением чувств.
В личном блоге Меган поделилась видео, где они с Гарри целуются на стадионе, не скрывая влюбленности.
Вечер Меган и Гарри прошел в атмосфере тепла и близости, если верить Маркл. Она назвала совместный поход на концерт «очень веселым свиданием».
Еще в январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьёй, будут стремиться к финансовой независимости.
Через год стало известно, что пара действительно отказалась от обязанностей членов королевской семьи.
При этом недавно принц Гарри рассказал каналу BBC, что мог стать жертвой покушения. Герцог Сассекский признался, что боится повторить судьбу матери — принцессы Дианы. Он обвинил британскую королевскую семью в сговоре с главами других стран.
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В личном блоге Меган поделилась видео, где они с Гарри целуются на стадионе, не скрывая влюбленности.
Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: кадр видео Instagram* @meghan)
Вечер Меган и Гарри прошел в атмосфере тепла и близости, если верить Маркл. Она назвала совместный поход на концерт «очень веселым свиданием».
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Еще в январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьёй, будут стремиться к финансовой независимости.
Через год стало известно, что пара действительно отказалась от обязанностей членов королевской семьи.
Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Instagram* @meghan)
При этом недавно принц Гарри рассказал каналу BBC, что мог стать жертвой покушения. Герцог Сассекский признался, что боится повторить судьбу матери — принцессы Дианы. Он обвинил британскую королевскую семью в сговоре с главами других стран.
«Я не собираюсь делиться подробностями на данном этапе. Но я знаю имена всех людей, которые были вовлечены в этот процесс», — отметил принц Гарри.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева