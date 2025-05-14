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«Веселое свидание»: Меган Маркл показала редкие интимные кадры с принцем Гарри

Меган Маркл опубликовала кадры нежного поцелуя с принцем Гарри на стадионе
Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Instagram* @meghan)

Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Instagram* @meghan)

Меган Маркл удивила публику, опубликовав романтичные кадры с принцем Гарри, включая нежный поцелуй на концерте Бейонсе. Обычно сдержанные в публичных проявлениях чувств, супруги на этот раз дали волю эмоциям.
Меган и Гарри, часто следующие строгим британским традициям, посетили концерт из тура Бейонсе «Ковбой Картер» и удивили публику явным проявлением чувств.

В личном блоге Меган поделилась видео, где они с Гарри целуются на стадионе, не скрывая влюбленности.

Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: кадр видео Instagram* @meghan)

Вечер Меган и Гарри прошел в атмосфере тепла и близости, если верить Маркл. Она назвала совместный поход на концерт «очень веселым свиданием».

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Еще в январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьёй, будут стремиться к финансовой независимости.

Через год стало известно, что пара действительно отказалась от обязанностей членов королевской семьи.


Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Instagram* @meghan)

При этом недавно принц Гарри рассказал каналу BBC, что мог стать жертвой покушения. Герцог Сассекский признался, что боится повторить судьбу матери — принцессы Дианы. Он обвинил британскую королевскую семью в сговоре с главами других стран.

«Я не собираюсь делиться подробностями на данном этапе. Но я знаю имена всех людей, которые были вовлечены в этот процесс», — отметил принц Гарри.
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#великобритания
Мать основателя «Ласкового мая» Кузнецова подала в суд иск против вдовы Шатунова
14 мая 2025, 07:06

Фото: iStock/blinow61

Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова, Валентина Кузнецова, подала иск к вдове Юрия Шатунова. Иск связан с признанием завещания недействительным. Информация подтверждается судебными документами, имеющимися в распоряжении РИА Новости.
Точные основания иска не раскрываются, однако ранее суд выносил определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Кузнецову решение не устроило и она подала частную жалобу. Известно, что суд ее отклонил.

На данный момент дата слушания по делу о признании завещания недействительным не назначена.

Композитор Сергей Кузнецов, создатель не только «Ласкового мая», но и групп «Чернила для пятого класса», «Стекловата» и других, скончался в ноябре в 2022 году в Оренбурге.

Его бывший коллега по группе, Юрий Шатунов, умер в тот же год в июне из-за обширного инфаркта. Ему было 48 лет.

Ранее сообщалось, что продюсер Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» из-за песен группы «Ласковый май». Истец призвал признать недействительным лицензионный договор, который был заключён с вдовой Шатунова.

Речь идёт о правах на песни «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».

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Эмин Агаларов выложил видео купания с Аленой Гавриловой в бассейне на курорте

«Веселое свидание»: Меган Маркл показала редкие интимные кадры с принцем Гарри
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#композитор
#продюсер
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Эмин Агаларов выложил видео купания с Аленой Гавриловой в бассейне на курорте
14 мая 2025, 07:06

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова (Фото: кадр видео Instagram* @eminofficial)

Эмин Агаларов растрогал поклонников новым видео, где он с женой Аленой Гавриловой наслаждается отдыхом в Дубае. Ролик, полный нежных моментов, показывает их прогулки и купание в бассейне на фоне небоскребов.
45-летний исполнитель хита «Девочка моя» и модель Алена Гаврилова, воспитывающие дочь Афину, выглядели счастливыми на курорте. Фанаты в восторге от их любви, и называют Эмина с Аленой «очень красивой парой».

На видео, снятом в Дубае, Алена в красном платье, легкой шляпе и солнцезащитных очках идет с пляжной сумкой рядом с Эмином. Он одет попроще: в белую футболку и светлые штаны.

Алена Гаврилова (Фото: кадр видео Instagram* @eminofficial)

После прогулки среди пальм пара искупалась в бассейне, любуясь видами города. Эмин назвал эти кадры «прекрасными моментами», подчеркнув, как сильно ценит время с женой.

Со своей бывшей женой у него отношения хорошие: в начале апреля Лейла Алиева опубликовала семейные кадры со дня рождения дочери. На фото присутствовал и бывший муж многодетной матери, с которым они остались друзьями.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова (Фото: кадр видео Instagram* @eminofficial)

Поклонники осыпали пару комплиментами, восхищаясь их гармонией и стилем.

При этом недавно Агаларову не повезло: он проиграл 61 тысячу рублей в суде из-за ресторанного бизнеса. Известно, что Эмин Агаларов владеет компанией «Зафферано 1», которая является юрлицом одноименного ресторана азербайджанской кухни в Москве.

На компанию подал в суд поставщик продуктов питания — в итоге с ресторана Эмина взыскали долг из-за нарушения условий договора поставок.

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«Веселое свидание»: Меган Маркл показала редкие интимные кадры с принцем Гарри

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«Ужасная любвеобильность»: Продюсер раскрыл, что стало причиной развода Михаила Галустяна с женой Викторией
Продюсер Дворцов: Жена Галустяна развелась с юмористом из-за его любвеобильности
14 мая 2025, 04:57

Михаил Галустян (Фото: Instagram* @m_galustyan)

Вокруг развода Михаила Галустяна и Виктории Штефанец много разговоров. Хотя пара разошлась мирно, детали такого решения супруги не раскрыли. Скорее всего, развод Михаила Галустяна с женой Викторией после 18 лет брака вызван его любвеобильностью, поделился с «Комсомольской Правдой» продюсер Сергей Дворцов.
В январе Михаил и Виктория Галустян официально развелись, но скрывали это четыре месяца, возможно, улаживая вопросы с имуществом. Сергей Дворцов рассказал, что причина расставания проста — Виктория устала от увлечений мужа другими женщинами.

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Instagram* @m_galustyan)

«В последнее время Миша всерьез занялся своей внешностью, все заметили, как он похудел. До меня периодически доносились слухи о его увлечениях то одной красоткой, то другой. Думаю, жена просто устала от любвеобильности Михаила и подала на развод. Все уверены, что у Галустяна новая любовь», — пояснил он.
Ранее Дворцов указывал, что вокруг Галустяна «всегда крутились и крутятся девушки». Он также выражал свое согласие с пользователями Сети в том, на ком «остановился» взгляд Михаила.

По слухам, роль новой пассии юмориста досталась молодой визажистке Милене. Сама девушка отрицает связь с Михаилом, но совсем недавно она сообщила о беременности. Совпадение ли это, пока остаётся лишь гадать.

Михаил Галустян (Фото: Instagram* @m_galustyan)

Развод пары, воспитывающей двух дочерей, стал неожиданностью для многих, ведь их считали одной из самых крепких семей шоу-бизнеса. Теперь фанаты следят за каждым шагом Галустяна, пытаясь разгадать настоящую причину расставания.

«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами. (...) Развод — это не конец, а новый этап жизни.
Важно помнить, что любой конец — это начало чего-то нового», — писал о ситуации Галустян.
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Годовалому сыну звезд «Дома-2» Тиграна и Виктории Салибековых провели операцию по пересадке кожи

Бывшая жена Михаила Галустяна ответила на слухи о разводе из-за беременности его визажистки

*Запрещенная в России экстремистская организация
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#жизнь
#фото
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Годовалому сыну звезд «Дома-2» Тиграна и Виктории Салибековых провели операцию по пересадке кожи
Годовалому сыну Салибековых провели операцию по пересадке кожи после ожога утюгом
14 мая 2025, 04:18

Тигран Салибеков и Виктория Лысковец с сыном Леоном (Фото: Instagram* @viktoria_salibekova)

Годовалый сын звезд «Дома-2» Тиграна и Виктории Салибековых перенес операцию по пересадке кожи после ожога от утюга. Семья столкнулась с волной хейта, когда новость о травме малыша случайно раскрыл медработник, но Виктория объяснила обстоятельства.
Несколько дней назад сын пары Леон получил ожог второй степени. На руку мальчика упал утюг, его срочно госпитализирован. Тигран и Виктория не планировали делиться бедой публично, но снимок ручки ребенка, выложенный сотрудником скорой, разлетелся по сети.

Модель Алеся Кафельникова выложила кадры в откровенном платье с экстремально глубоким декольте
Модель Алеся Кафельникова выложила кадры в откровенном платье с экстремально глубоким декольте
Родителей обвинили в невнимательности и попытке скрыть травму, что заставило Викторию выйти на связь.

«Во-первых, никто ничего не хотел умолчать, просто мы на проекте, и в любом случае где-то что-то вскроется, поэтому лучше сказать самим, чем кто-то будет додумывать и разносить сплетни за нас», — начала она.
Виктория также пояснила, что изначально ожог казался несерьезным — со слов сотрудников скорой помощи. Родители собирались ехать к врачу «своим ходом».

Тигран Салибеков и Виктория Лысковец с сыном Леоном (Фото: Instagram* @viktoria_salibekova)

«К сожалению, на поляне людей было мало, поэтому, как только скорая вышла за дверь, нам пришлось их вернуть, я поехала одна», — добавила молодая мама.
В больнице Леону провели аутопластику, пересадив его собственную кожу, чтобы избежать рубцов и сохранить подвижность руки. Виктория рассказала, что операция прошла успешно, и вторая, скорее всего, не потребуется, хотя окончательно это станет ясно после снятия повязки.

Несмотря на стресс и критику, пара сосредоточилась на выздоровлении сына. В личном блоге Виктория опубликовала кадры с Леоном, на которых малыш смеется и улыбается. По ее словам, сыну уже стало намного легче, и он бодро идет на поправку.

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«Невозможно понять вообще»: Ирина Старшенбаум высказалась о работе с Евгенией Добровольской в ее последнем фильме
Старшенбаум рассказала о работе с Добровольской в «Туда», назвав актрису великой
14 мая 2025, 02:25

Ирина Старшенбаум (Фото: Instagram* @starshenbaum)

Ирина Старшенбаум с восхищением рассказала о работе с Евгенией Добровольской в фильме «Туда», назвав ее великой актрисой. Съемки роуд-муви стали одной из последних глав в карьере Добровольской, ушедшей из жизни в январе 2025 года.
Евгения Добровольская, скончавшаяся в возрасте 60 лет от рака, сыграла в фильме «Туда» маму главного героя — таксиста Вадима. Его воплотил Петр Федоров. Ирина Старшенбаум исполнила роль Веры, девушки, которую герой везет из Москвы в Уфу.

На премьере картины Ирина, едва сдерживая слезы, поделилась, что работа с Добровольской стала для нее честью. Несмотря на тяжелую болезнь, Евгения оставалась профессионалом. Актриса призналась, что по Добровольской не было понятно, насколько серьезно та больна.

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Удивительно, что великие актрисы, какой являлась, конечно же, она, в любом состоянии делают свою работу безупречно. Невозможно понять вообще, что что-то не так. В общем, я очень часто вспоминаю эти дни с большой любовью и благодарна за то, что в моей жизни они были», — передает слова Старшенбаум издание «The Voice».
Петр Федоров также отметил, что рак не повлиял на мастерство Добровольской. С ней было невероятно комфортно работать, «никакая болезнь не накладывала отпечаток».

В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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