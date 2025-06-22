Трое детей утонули за сутки на водоемах в Забайкалье
Три несчастных случая с детьми произошли за минувшие сутки на водоемах в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
В Чите 10-летний ребенок утонул во время купания с другом на реке Ингода. Поиски его тела продолжаются. В Читинском районе на озере Арахлей обнаружили погибшим 15-летнего подростка. Еще одна трагедия случилась вчера на реке Нерча в Тунгокоченском районе. Там водолазы ищут 14-летнего мальчика.
Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра, а также напоминают о правилах безопасности.
Перед этим сообщалось, что в Забайкалье при столкновении автомобиля с лошадью погиб участник КВН Валерий Гуляев.
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