Приехавшего на вызов медика скорой помощи избили в Санкт-Петербурге

22 июня 2025, 11:34

Фото: iStock/ Iulianna Est

Медика скорой помощи избили в санитарной машине во время вызова в центре Санкт-Петербурга, сообщил портал «Фонтанка».





Уточнялось, что инцидент случился 21 июня примерно в 4:20 утра. Известно, что врачи приехали по вызову и уже в карете скорой помощи на медика напали.





«30-летний сотрудник скорой получил ушиб мягких тканей головы и обратился в травмпункт, где ему оказали медицинскую помощь», — отмечалось в материале.