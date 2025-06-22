Приехавшего на вызов медика скорой помощи избили в Санкт-Петербурге
Медика скорой помощи избили в санитарной машине во время вызова в центре Санкт-Петербурга, сообщил портал «Фонтанка».
Уточнялось, что инцидент случился 21 июня примерно в 4:20 утра. Известно, что врачи приехали по вызову и уже в карете скорой помощи на медика напали.
«30-летний сотрудник скорой получил ушиб мягких тканей головы и обратился в травмпункт, где ему оказали медицинскую помощь», — отмечалось в материале.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Хулиганство», добавило издание.
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