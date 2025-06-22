В Москве при взрыве в девятиэтажном доме погиб человек
В Москве в девятиэтажном доме произошел взрыв, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что из-за произошедшего погиб один человек. Со слов очевидцев, в одной из квартир на Учинской в Дмитровском районе случилось ЧП во время проведения ремонтных работ, затем начался пожар.
По информации журналистов, в нескольких квартирах выбиты двери. В настоящее время на место едут экстренные службы.
Ранее сообщалось, что три несчастных случая с детьми произошли за минувшие сутки на водоемах в Забайкальском крае. В Чите 10-летний ребенок утонул во время купания с другом на реке Ингода. Поиски его тела продолжаются. В Читинском районе на озере Арахлей обнаружили погибшим 15-летнего подростка. Еще одна трагедия случилась вчера на реке Нерча в Тунгокоченском районе. Там водолазы ищут 14-летнего мальчика.
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