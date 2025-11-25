Достижения.рф

Россиянин устроил «концлагерь» для детей после смерти жены от ковида

Житель Кубани пытал детей электрошокером и бил палкой после смерти жены
Фото: iStock/Diy13

32-летний житель Краснодарского края систематически издевался над своими детьми. В отношении него возбудили уголовное дело об истязании и неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.



По версии следствия, безработный мужчина стал проявлять тиранию вскоре после смерти жены от ковида. Отец-одиночка занялся «воспитанием» восьмилетнего сына и десятилетней дочери: бил их металлической палкой, использовал электрошокер и ставил на колени на горох. Чтобы скрыть следы побоев, он не пускал девочку в школу.

Сейчас дети находятся в реабилитационном центре, где им оказывают необходимую помощь. Прокуратура помогла обеспечить пострадавших одеждой и игрушками. Горе-родителю грозит до семи лет лишения свободы.

Лидия Пономарева

