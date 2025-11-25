Россиянин устроил «концлагерь» для детей после смерти жены от ковида

25 ноября 2025, 10:49

Житель Кубани пытал детей электрошокером и бил палкой после смерти жены

Фото: iStock/Diy13

32-летний житель Краснодарского края систематически издевался над своими детьми. В отношении него возбудили уголовное дело об истязании и неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.