Россиянин устроил «концлагерь» для детей после смерти жены от ковида
32-летний житель Краснодарского края систематически издевался над своими детьми. В отношении него возбудили уголовное дело об истязании и неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, безработный мужчина стал проявлять тиранию вскоре после смерти жены от ковида. Отец-одиночка занялся «воспитанием» восьмилетнего сына и десятилетней дочери: бил их металлической палкой, использовал электрошокер и ставил на колени на горох. Чтобы скрыть следы побоев, он не пускал девочку в школу.
Сейчас дети находятся в реабилитационном центре, где им оказывают необходимую помощь. Прокуратура помогла обеспечить пострадавших одеждой и игрушками. Горе-родителю грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте также: