Российская учительница вручила ученику грамоту «Леша-404: логика не найдена» и уволилась

03 октября 2026, 16:51

Курская учительница назвала школьника «Леша-404» и проиграла суд

Фото: istockphoto/AMilkin

Учительница из Курской области вручила выпускнику грамоту с шуточным званием «Леша-404. Логика не найдена», после чего фрагмент видео с выпускного распространился в социальных сетях. Педагог посчитала публикации порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию и обратилась в суд с иском к сестре ученика.