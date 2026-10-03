Российская учительница вручила ученику грамоту «Леша-404: логика не найдена» и уволилась
Учительница из Курской области вручила выпускнику грамоту с шуточным званием «Леша-404. Логика не найдена», после чего фрагмент видео с выпускного распространился в социальных сетях. Педагог посчитала публикации порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию и обратилась в суд с иском к сестре ученика.
Курский районный суд отказал учительнице в удовлетворении требований, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По данным суда, фраза «Леша-404: логика не найдена» является игровой аллюзией на техническую ошибку 404 и, по мнению педагога, не содержит оскорбления подростка. При этом учительница заявила, что распространенные в интернете фрагменты видео порочат ее репутацию.
В иске она также просила признать недостоверными и порочащими сведения о том, что на протяжении нескольких лет она якобы травила ребенка и использовала свое положение для его унижения. Кроме того, педагог потребовала удалить из интернета публикации, комментарии и видеоматериалы с этими утверждениями.
Представитель ответчика иск не признал. По его словам, сестра ученика разместила видео с выпускного, поскольку сочла поведение учительницы унизительным и непрофессиональным. При этом распространенное видео стало вирусным, после чего его начали публиковать и другие пользователи вместе со своими комментариями.
В ходе заседания стороны вместе с судом просмотрели видеозаписи с выпускного вечера. Ранее региональное министерство информации и общественных коммуникаций сообщало, что после инцидента учительница подала заявление об увольнении по собственному желанию.
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