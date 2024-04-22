Российская волейболистка Михайлина умерла в 21 год

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Волейболистка пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина скончалась на 22-м году жизни.
Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
По данным «МК», 21-летняя спортсменка покончила с собой. Девушку нашли накануне вечером у общежития на юго-востоке Москве. Врачам не удалось ее спасти.
Михайлина профессионально занималась волейболом. В 2018 году она выиграла первенство РФ среди девушек до 17 лет.
В 2019 году она завоевала бронзу на Спартакиаде для учащихся. Выступала за клубы «Динамо-Водный Стадион», «Заречье».
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По данным «МК», 21-летняя спортсменка покончила с собой. Девушку нашли накануне вечером у общежития на юго-востоке Москве. Врачам не удалось ее спасти.
Михайлина профессионально занималась волейболом. В 2018 году она выиграла первенство РФ среди девушек до 17 лет.
В 2019 году она завоевала бронзу на Спартакиаде для учащихся. Выступала за клубы «Динамо-Водный Стадион», «Заречье».
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Алёна Самарева