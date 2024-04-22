В Подмосковье задержали мужчину из Астрахани, находящегося в федеральном розыске

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Мужчину, находившегося в федеральном розыске за совершенное ранее преступление, задержали сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Сообщение о том, что замечен гражданин, по приметам похожий на подозреваемого из разыскной ориентировки, поступило росгаврдейцам, когда они были на маршруте патрулирования», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии отправились по указанному адресу и задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в приобретении и продаже имущества, заведомо добытого преступным путём в Астрахани.
Задержанного передали полицейским для дальнейших разбирательств.
Ранее сообщалось, что в Москве няню одного из коррекционных детских садов обвинили в избиении воспитанника с аутизмом.
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