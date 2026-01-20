Российская восьмиклассница повесила фото на школьном стенде и получила срок

20 января 2026, 20:45

В Петербурге осудили восьмиклассницу за фото террориста на школьном стенде

Фото: iStock/artisteer

В Санкт-Петербурге осудили 16-летнюю школьницу за фото основателя РДК*. Об этом сообщает «Фонтанка».