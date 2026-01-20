Российская восьмиклассница повесила фото на школьном стенде и получила срок
В Санкт-Петербурге осудили 16-летнюю школьницу за фото основателя РДК*. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, девочка повесила на школьном стенде фотографии Дениса Капустина** и Алексея Левкина** с подписью «Герой России». Внимание на размещенные снимки в учебном заведении обратили лишь спустя три дня.
Восьмиклассницу признали виновной в публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности (статьи 205.2 и 205.1 УК). Первый западный военный суд приговорил подростка к четырем годам воспитательной колонии.
Отмечается, что это решение было принято еще в октябре прошлого года.
Читайте также: