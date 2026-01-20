Житель Волгоградской области утонул во время крещенских купаний
В Волгоградской области днем 19 января из воды достали тело 41-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сначала появилась информация, что мужчина провалился под лед, пытаясь сократить путь и пересечь Волгоградский затон. Однако позже выяснилось, что он пришел к Волге под Краснослободском для крещенского купания. После погружения он не смог выбраться из проруби самостоятельно.
Охранники близлежащего парка слышали его крики, но спасти не смогли. Когда они прибежали на место, мужчина уже ушел под воду. Личность утонувшего установили по оставленным на берегу личным вещам: телефону, банковской карте и записной книжке.
Следователи не нашли в произошедшем признаков преступления. Спасатели напомнили, что ходить по льду в этом районе опасно даже в сильный мороз из-за постоянного движения большегрузов.
