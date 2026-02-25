В Новосибирске таможенники нашли три килограмма гашиша в посылке из Таиланда

25 февраля 2026, 17:18

Фото: Пресс-служба ФТС России

В Новосибирске таможенники обнаружили три килограмма гашиша в международной посылке из Таиланда. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.





Контрабанду выявили сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Сибирской оперативной таможни во время оперативных мероприятий. Почтовое отправление прибыло в одно из отделений города. Наркотик спрессовали и спрятали в капсулах от кофе и биологически активных добавок. После изъятия содержимое направили на экспертизу.



Исследование подтвердило, что в капсулах находился гашиш общей массой около трех килограммов. Возбуждено дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ — незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере. Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

