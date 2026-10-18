Российская воспитательница ведет блог для взрослых
В Оренбурге родители воспитанников детского сада требуют уволить воспитательницу по имени Карина. Поводом стали жалобы на грубое обращение с детьми, а также ведение личного блога с контентом для взрослых, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам родителей, сотрудница детсада дергает детей и силой тащит их за собой. Летом ее уже увольняли после инцидента: один из воспитанников открыл калитку и выбежал за территорию учреждения. Ребенка у дороги заметила прохожая и вернула в сад. Позднее суд восстановил воспитательницу на работе — выяснилось, что калитка была сломанной, а увольнение произошло в период ее больничного.
Сама Карина в беседе со СМИ заявила, что руководство давно ее травит из-за требований устранить проблемы в детском саду. По ее словам, заведующая настроила против нее родителей, которые нашли ее личную страницу в соцсетях. Воспитательница утверждает, что дети не видят публикаций, а блог не влияет на ее работу.
Родители направили обращения в Генпрокуратуру, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в Министерство образования. Они добиваются проверки ситуации и увольнения сотрудницы.
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