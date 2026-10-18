Российская воспитательница ведет блог для взрослых

18 октября 2026, 19:15

В Оренбурге родители требуют уволить воспитательницу из-за блога для взрослых

Фото: istockphoto/Motortion

В Оренбурге родители воспитанников детского сада требуют уволить воспитательницу по имени Карина. Поводом стали жалобы на грубое обращение с детьми, а также ведение личного блога с контентом для взрослых, сообщает Telegram-канал Mash.