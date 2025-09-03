Достижения.рф

Российские айтишники рассказали об условиях пребывания в азербайджанской тюрьме

Российские айтишники рассказали об условиях пребывания в азербайджанской тюрьме. Как оказалось, им практически не дают воду а чайники с кипятильниками под запретом.



Арестованным приходится литрами пить пепси. Воду дают им всего два раза в сутки. Родные помогают россиянам и привозят на двоих по 19 литров воды еженедельно.

Айтишники не унывают и даже хвалят тюремную еду, а особенно гороховый суп. Родственники регулярно передают фрукты и овощи. Особую популярность обрел пепси, так его пьют вместо кофе, чтобы экономить воду.

Надзиратели лояльно относятся к задержанным и даже предоставляют им продленные свидания с родными. Чтобы убить время россияне начали тренироваться по 4–5 часов в день и даже учить тюркские языки.

