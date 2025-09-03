В центре Москвы рухнули строительные леса на территории школы
Строительные леса обрушились на территории школы в центре Москвы
В здании школы №1574 в центре Москвы, которое в настоящее время закрыто на ремонт, произошло обрушение строительных лесов. Конструкция рухнула на площади около 10 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате происшествия пострадали трое рабочих.
Двоих из них доставили в больницу с тяжёлыми травмами, ещё один получил незначительные ушибы и отказался от госпитализации.
На месте инцидента продолжают работать экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.
