В центре Москвы рухнули строительные леса на территории школы

Строительные леса обрушились на территории школы в центре Москвы
Фото: Istock / xuanhuongho

В здании школы №1574 в центре Москвы, которое в настоящее время закрыто на ремонт, произошло обрушение строительных лесов. Конструкция рухнула на площади около 10 квадратных метров.



По предварительной информации, в результате происшествия пострадали трое рабочих.

Двоих из них доставили в больницу с тяжёлыми травмами, ещё один получил незначительные ушибы и отказался от госпитализации.

На месте инцидента продолжают работать экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Софья Метелева

