В центре Москвы рухнули строительные леса на территории школы

03 сентября 2025, 12:46

Строительные леса обрушились на территории школы в центре Москвы

Фото: Istock / xuanhuongho

В здании школы №1574 в центре Москвы, которое в настоящее время закрыто на ремонт, произошло обрушение строительных лесов. Конструкция рухнула на площади около 10 квадратных метров.