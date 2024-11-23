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Бойцы подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) при попытке прорваться через позиции ВСУ в Курской области захватили автомобиль «Мастиф», сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие ВДВ устроили засаду и разгромили противника, уничтожив большое количество личного состава и техники ВСУ, а также захватив бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства», – заявили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Ахмат» перехватили тяжелый украинский БПЛА «Мамонт» в Курской области. Солдат с позывным Диор заявил, что впервые столкнулся с «Мамонтом». Он описал конструкцию беспилотника как нечто среднее между FPV-дроном и беспилотником «Баба-Яга».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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