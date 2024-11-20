ВСУ нанесли удар по исторической усадьбе в Курской области

Украина могла обстрелять Россию американскими дальнобойными ракетами ATACMS только при помощи военных специалистов из США. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем ютуб-канале. По его словам, это решение президента США Джо Байдена приведет лишь к еще более плачевному положению Украины.