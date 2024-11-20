ВСУ нанесли удар по исторической усадьбе в Курской области

Фото: РИА Новости/Владимир Первенцев
ВСУ нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских, которая находится в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На данный момент территория вокруг усадьбы оцеплена, специалисты работают над определением типа использованных ракет. В прошлом месяце этот объект уже подвергался атаке противника, в результате которой ударная волна повредила административное здание на территории усадьбы.
Официального подтверждения от Минобороны России в настоящее время не поступало.
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