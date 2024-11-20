На Западе пришли в ужас от действий Украины

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Удары Украины по российской территории ракетами Storm Shadow говорят о желании Киева добиться еще большей эскалации. Об этом написал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.
По его словам, Украина хочет начать третью мировую войну, до того момента пока избранный президент США Дональд Трамп не вступил в должность. Хинкл заключил, что одна из целей киевского режима — это максимально усложнить достижение мира.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова