Российские фигуристы находились на борту рухнувшего в США самолета

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Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«На борту разбившегося самолета находились наши тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, с ними также летел и их сын Максим, участвовавший в чемпионате в США. 23-летний фигурист выступает за американскую сборную.
Российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов являются чемпионами мира 1994 года. Они переехали жить в США, где тренируют молодых американских фигуристов.
Американский фигурист Джон Маравилла сообщил, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились не менее десяти фигуристов и несколько тренеров.
В данный момент на месте крушения идет спасательная операция, данных о выживших пока не поступало.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным экстренных служб, он упал в реку Потомак недалеко от аэропорта. В авиауправлении США сообщили, что он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk. Предварительно, на борту пассажирского самолета могло быть до 60 человек.
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Элина Позднякова