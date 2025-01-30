Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном можно было предотвратить

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Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу над Вашингтоном было необходимо предотвратить.
«Самолет придерживался идеальной, обычной траектории по пути к аэропорту. Вертолет летел прямо на самолет в течение продолжительного времени. Ночь была ясной, огни на самолете ярко горели, почему вертолет не поднялся, не опустился или не повернул?» — написал Трамп в Truth Social.
Он также задался вопросами, как так вышло, что диспетчер не указал вертолёту, что именно нужно сделать. По словам президента США, это плохая ситуация, которую было необходимо предотвратить.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным экстренных служб, он упал в реку Потомак недалеко от аэропорта. В авиауправлении США сообщили, что он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk. Предварительно, на борту пассажирского самолета могло быть до 60 человек.
По предварительным данным, на борту разбившегося самолета находились российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
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Элина Позднякова